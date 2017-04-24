Д.Трамп объяснил свою низкую популярность негативом от "фейковых СМИ"

“Результаты нового опроса, опубликованные сегодня, очень хорошие, учитывая, сколько негатива публикуют фейковые СМИ”, — отметил Д.Трамп.

Однако, по его словам, даже с таким рейтингом он бы “все равно победил Хиллари Клинтон”, а большинство американцев считают его сильным лидером.

Опрос проводился телеканалом ABC и газетой The Washington Post. Действия Д.Трампа в первые 100 дней во главе страны одобрили 42% американцев, тогда как 53% респондентов негативно оценили работу нового президента. Это самый низкий показатель с 1945 года, со времен президентства Дуайта Эйзенхауэра. Предшественника Д.Трампа Барака Обаму в первые месяцы правления поддерживали 69% американцев.

Как сообщал УНН, более чем 160 американских компаний, представленных в области информационных технологий, среди которых Google, Facebook, Microsoft, SpaceX, Tesla, Hewlett Packard и Ebay, 19 апреля обжаловали в суде иммиграционный указ Д.Трампа.