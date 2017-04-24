Д.Трамп объяснил свою низкую популярность негативом от "фейковых СМИ"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18498 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78749 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140156 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110868 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112778 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110063 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102389 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106425 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103096 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149795 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Трамп объяснил свою низкую популярность негативом от "фейковых СМИ"

Д.Трамп объяснил свою низкую популярность негативом от "фейковых СМИ"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что низкий рейтинг его деятельности внутри страны не отражает реального положения дел, а является результатом “негатива”, который публикуют о нем средства массовой информации, передает УНН со ссылкой на Twitter главы Белого дома.

“Результаты нового опроса, опубликованные сегодня, очень хорошие, учитывая, сколько негатива публикуют фейковые СМИ”, — отметил Д.Трамп.

Однако, по его словам, даже с таким рейтингом он бы “все равно победил Хиллари Клинтон”, а большинство американцев считают его сильным лидером.

Опрос проводился телеканалом ABC и газетой The Washington Post. Действия Д.Трампа в первые 100 дней во главе страны одобрили 42% американцев, тогда как 53% респондентов негативно оценили работу нового президента. Это самый низкий показатель с 1945 года, со времен президентства Дуайта Эйзенхауэра. Предшественника Д.Трампа Барака Обаму в первые месяцы правления поддерживали 69% американцев.

Как сообщал УНН, более чем 160 американских компаний, представленных в области информационных технологий, среди которых Google, Facebook, Microsoft, SpaceX, Tesla, Hewlett Packard и Ebay, 19 апреля обжаловали в суде иммиграционный указ Д.Трампа.

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