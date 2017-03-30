Д.Трамп попросив дружину відкрити йому секрет підвищення рейтингу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче попросити у своєї дружини Меланії поради з приводу того, як підняти його рейтинг, передає УНН з посиланням на Politico.

В ході церемонії вручення нагороди International Women of Courage Award американський президент заявив, що його дружина “робить велику роботу”.

“Я не повинен говорити про це, але її рейтинги злетіли минулого тижня. Що це було? Злетіли. Вона повинна розкрити нам секрет,” — сказав він.

Як повідомляв УНН, згідно з результатами опитування, проведеного американським інститутом громадської думки Gallup, в даний час діяльність президента США підтримують 37% опитаних.

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