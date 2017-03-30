Д.Трамп попросил жену открыть ему секрет повышения рейтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет попросить у своей жены Мелании советы по поводу того, как поднять его рейтинг, передает УНН со ссылкой на Politico.
В ходе церемонии вручения награды International Women of Courage Award американский президент заявил, что его жена "делает большую работу".
"Я не должен говорить об этом, но ее рейтинги взлетели на прошлой неделе. Что это было? Взлетели. Она должна раскрыть нам секрет ", - сказал он.
Как сообщал УНН, согласно результатам опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup, в настоящее время деятельность президента США поддерживают 37% опрошенных.