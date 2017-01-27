Д.Трамп показав прем'єру Британії бюст В.Черчилля в Овальному кабінету
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп показав прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей бюст Вінстона Черчілля, встановлений в овальному кабінеті Білого дому, передає УНН із посиланням на Associated Рress.
Д.Трамп назвав “великою честю” те, що бюст В.Черчилля знову встановлений в кабінеті президента США.
У свою чергу, Т.Мей заявила, що вважає за честь відвідати резиденцію Трампа.
Нагадаємо, глава уряду Великої Британії Тереза Мей стала першою главою іноземного уряду, яка поставила свій підпис у гостьову книгу Білого дому за президентства Дональда Трампа.