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Д.Трамп показав прем'єру Британії бюст В.Черчилля в Овальному кабінету

Д.Трамп показав прем'єру Британії бюст В.Черчилля в Овальному кабінету

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп показав прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей бюст Вінстона Черчілля, встановлений в овальному кабінеті Білого дому, передає УНН із посиланням на Associated Рress.

Д.Трамп назвав “великою честю” те, що бюст В.Черчилля знову встановлений в кабінеті президента США.

У свою чергу, Т.Мей заявила, що вважає за честь відвідати резиденцію Трампа.

Нагадаємо, глава уряду Великої Британії Тереза Мей стала першою главою іноземного уряду, яка поставила свій підпис у гостьову книгу Білого дому за президентства Дональда Трампа.

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