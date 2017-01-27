Д.Трамп показал премьеру Британии бюст У.Черчилля в Овальном кабинета
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп показал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй бюст Уинстона Черчилля, установленный в Овальном кабинете Белого дома, передает УНН со ссылкой на Associated Рress.
Д.Трамп назвал "большой честью" то, что бюст У.Черчилля снова установлен в кабинете президента США.
В свою очередь, Т.Мэй заявила, что считает за честь посетить резиденцию Трампа.
Напомним, глава правительства Великобритании Тереза Мэй стала первой главой иностранного правительства , которое поставило свою подпись в гостевую книгу Белого дома при президенте Дональда Трампа.