Д.Трамп планує оголосити про скасування указів про покращення відносин з Кубою - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп у червні цього року планує оголосити про скасування низки підписаних екс-президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою указів, націлених на покращення відносин з Кубою, дипломатичні відносини з якою перед тим були розірвані у 1961 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Daily Caller.
Такі наміри Д.Трампа виданню підтвердив президент американо-кубинської торгово-економічної ради Джон Кавулич.
"Адміністрація Трампа ще з лютого 2017 року була готова повідомити про зміни, але не пов’язані з Кубою питання завадили цьому", - повідомив видання Д.Кавулич.
Також повідомляється, що цьому сприяли колишній учасник президентських виборів 2016 року, республіканець Марко Рубіо, демократ Роберт Менендес і республіканець Маріо Діас-Баларт.
Про це президент США, ймовірно, повідомить під час свого візиту в Маямі у червні 2017 року. У Білому домі поки ситуацію жодним чином не коментували.
Нагадаємо, США викреслили Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму.