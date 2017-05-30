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Д.Трамп планує оголосити про скасування указів про покращення відносин з Кубою - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп у червні цього року планує оголосити про скасування низки підписаних екс-президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою указів, націлених на покращення відносин з Кубою, дипломатичні відносини з якою перед тим були розірвані у 1961 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Daily Caller.

Д.Трамп планує оголосити про скасування указів про покращення відносин з Кубою - ЗМІ

Такі наміри Д.Трампа виданню підтвердив президент американо-кубинської торгово-економічної ради Джон Кавулич.

"Адміністрація Трампа ще з лютого 2017 року була готова повідомити про зміни, але не пов’язані з Кубою питання завадили цьому", - повідомив видання Д.Кавулич.

Також повідомляється, що цьому сприяли колишній учасник президентських виборів 2016 року, республіканець Марко Рубіо, демократ Роберт Менендес і республіканець Маріо Діас-Баларт.

Про це президент США, ймовірно, повідомить під час свого візиту в Маямі у червні 2017 року. У Білому домі поки ситуацію жодним чином не коментували.

Нагадаємо, США викреслили Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму.

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