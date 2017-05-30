Д.Трамп планирует объявить об отмене указов об улучшении отношений с Кубой - СМИ

Такие намерения Д.Трампа изданию подтвердил президент американо-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич.

"Администрация Трампа еще с февраля 2017 года была готова сообщить об изменениях, но не связанные с Кубой вопросы помешали этому", - сообщил изданию Д.Кавулич.

Также сообщается, что этому способствовали бывший участник президентских выборов 2016 года, республиканец Марко Рубио, демократ Роберт Менендес и республиканец Марио Диас-Баларт.

Об этом президент США, вероятно, сообщит во время своего визита в Майами в июне 2017 года. В Белом доме пока ситуацию никак не комментировали.

Напомним, США вычеркнули Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.