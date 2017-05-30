Д.Трамп планирует объявить об отмене указов об улучшении отношений с Кубой - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в июне этого года планирует объявить об отмене ряда подписанных экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой указов, нацеленных на улучшение отношений с Кубой, дипломатические отношения с которой до этого были разорваны в 1961 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Daily Caller.
Такие намерения Д.Трампа изданию подтвердил президент американо-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич.
"Администрация Трампа еще с февраля 2017 года была готова сообщить об изменениях, но не связанные с Кубой вопросы помешали этому", - сообщил изданию Д.Кавулич.
Также сообщается, что этому способствовали бывший участник президентских выборов 2016 года, республиканец Марко Рубио, демократ Роберт Менендес и республиканец Марио Диас-Баларт.
Об этом президент США, вероятно, сообщит во время своего визита в Майами в июне 2017 года. В Белом доме пока ситуацию никак не комментировали.
Напомним, США вычеркнули Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.