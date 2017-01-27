Д.Трамп підтримує НАТО на 100% - Т.Мей

Т.Мей також повідомила, що разом із Д.Трампом підтвердить прихильність Північноатлантичному альянсу.

Раніше Т.Мей наголосила, що Велика Британія відстоюватиме важливість продовження санкцій проти Росії всередині ЄС, поки РФ не виконає свої зобов’язання по мінським угодам.

У свою чергу Президент США Дональд Трамп, коментуючи свою майбутню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і сказав, що ще рано говорити про скасування санкцій.