Д.Трамп поддерживает НАТО на 100% - Т.Мэй

Т.Мэй также сообщила, что вместе с Д.Трампом подтвердит приверженность Североатлантическому альянсу.

Ранее Т.Мэй подчеркнула, что Великобритания будет отстаивать важность продления санкций против России внутри ЕС, пока РФ не выполнит свои обязательства по минским соглашениям.

В свою очередь Президент США Дональд Трамп, комментируя свой будущий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что еще рано говорить об отмене санкций.