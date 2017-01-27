Д.Трамп поддерживает НАТО на 100% - Т.Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о стопроцентной поддержке НАТО. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после встречи с США, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Т.Мэй также сообщила, что вместе с Д.Трампом подтвердит приверженность Североатлантическому альянсу.
Ранее Т.Мэй подчеркнула, что Великобритания будет отстаивать важность продления санкций против России внутри ЕС, пока РФ не выполнит свои обязательства по минским соглашениям.
В свою очередь Президент США Дональд Трамп, комментируя свой будущий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что еще рано говорить об отмене санкций.