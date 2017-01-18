Д.Трамп підпише перші укази відразу після інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп може підписати близько п'яти указів відразу після вступу на посаду 20 січня. Про це повідомив журналістам прес-секретар обраного президента США Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Кілька, близько чотирьох-п'яти (указів - ред.) ми плануємо на п'ятницю, деякі з них стосуються логістики, те, що необхідно зробити щодо роботи уряду, але також кілька з тих, які, я очікую, що він підпише, буде стосуватися низки пріоритетних проблем", - сказав Ш.Спайсер.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента Д.Трампа відбудеться в п’ятницю 20 січня.
Як повідомляв УНН, більше 50 конгресменів планують бойкотувати інавгурацію Д.Трампа.