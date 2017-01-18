Д.Трамп подпишет первые указы сразу после инаугурации

"Несколько, около четырех-пяти (указов - ред.) мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать по работе правительства, но также некоторые из тех, которые, я ожидаю, что он подпишет, будет касаться ряда приоритетных проблем", - сказал Ш.Спайсер.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Д.Трампа состоится в пятницу 20 января.

Как сообщал УНН, более 50 конгрессменов планируют бойкотировать инаугурацию Д.Трампа.