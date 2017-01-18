Д.Трамп подпишет первые указы сразу после инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп может подписать около пяти указов сразу после вступления в должность 20 января. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Несколько, около четырех-пяти (указов - ред.) мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать по работе правительства, но также некоторые из тех, которые, я ожидаю, что он подпишет, будет касаться ряда приоритетных проблем", - сказал Ш.Спайсер.
Напомним, инаугурация новоизбранного президента Д.Трампа состоится в пятницу 20 января.
Как сообщал УНН, более 50 конгрессменов планируют бойкотировать инаугурацию Д.Трампа.