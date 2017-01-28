Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в країну, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами Д.Трампа, закон допоможе запобігти в’їзду терористів з інших країн в США.
“Я прийняв нові заходи для того, щоб не допустити в’їзд в США радикальних терористів. Ми тільки хочемо, щоб в нашу країну в’їжджали люди, які будуть поважати наші закони і наш народ,” — сказав Д.Трамп на церемонії в Пентагоні.
Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в’їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.