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Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США

Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США

Київ • УНН

 • 10688 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в країну, передає УНН з посиланням на Reuters.

За словами Д.Трампа, закон допоможе запобігти в’їзду терористів з інших країн в США.

“Я прийняв нові заходи для того, щоб не допустити в’їзд в США радикальних терористів. Ми тільки хочемо, щоб в нашу країну в’їжджали люди, які будуть поважати наші закони і наш народ,” — сказав Д.Трамп на церемонії в Пентагоні.

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в’їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.

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