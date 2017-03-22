Д.Трамп підписав закон про фінансування NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування Національного агентства з аеронавтики і дослідженню космічного простору (НАСА), передає УНН, з посиланням на Голос Америки.
"Цим законом ми підтримуємо вчених, інженерів і астронавтів НАСА в їх прагненні до відкриттів" - сказав Дональд Трамп під час церемонії підписання документа.
Як зазначено в прес-релізі, цей документ демонструє рішучу підтримку обох партій космічної програми країни і покликаний забезпечити лідерство НАСА в області дослідження космосу.
Законопроект, одноголосно підтриманий Конгресом, схвалює розробку і здійснення довгострокового плану освоєння далекого космосу, інвестиції в наукові дослідження і технології, а також втілює зусилля НАСА щодо підтримки комерційних космічних програм, які сприятимуть розвитку економіки і створення нових робочих місць.
Як повідомляв УНН, астрономи NASA виявили 7 "землеподібних" планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи.