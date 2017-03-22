Д.Трамп подписал закон о финансировании NASA

"Этим законом мы поддерживаем ученых, инженеров и астронавтов НАСА в их стремлении к открытиям", - сказал Дональд Трамп во время церемонии подписания документа.

Как указано в пресс-релизе, этот документ демонстрирует решительную поддержку обеих партий космической программы страны и призван обеспечить лидерство НАСА в области исследования космоса.

Законопроект, единогласно поддержан Конгрессом, который одобряет разработку и осуществление долгосрочного плана освоения дальнего космоса, инвестиции в научные исследования и технологии, а также воплощает усилия НАСА по поддержке коммерческих космических программ, способствующих развитию экономики и созданию новых рабочих мест.

Как сообщал УНН, астрономы NASA обнаружили 7 "землеподобных" планет вокруг одной звезды за пределами Солнечной системы.