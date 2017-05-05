Д.Трамп підписав бюджет США до вересня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав бюджет країни в розмірі 1 трлн дол. на поточний фінансовий рік - до 30 вересня. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Як зазначається, це дозволить уникнути призупинення роботи федерального уряду.
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Раніше стало відомо, що в конгресі США досягли домовленості по бюджету.
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