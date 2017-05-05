Д.Трамп подписал бюджет США до сентября - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны в размере 1 трлн долл. на текущий финансовый год - до 30 сентября. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Как отмечается, это позволит избежать приостановки работы федерального правительства.
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Ранее стало известно, что в конгрессе США достигли договоренности по бюджету.
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