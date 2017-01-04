Д.Трамп отримає доступ до акаунта президента США в Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Офіційний акаунт президента США в мережі мікроблогів Twitter перейде у спадок 45-му президенту Дональду Трампу після дня інавгурації 20 січня. Про це повідомив майбутній директор з соціальних мереж "комунікаційної команди" в Білому домі Ден Скавіно, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Майбутній директор з соціальних мереж "комунікаційної команди" в Білому домі Ден Скавіна повідомив, що офіційний акаунт президента США в мережі мікроблогів Twitter з 13 мільйонами передплатників перейде у спадок 45-му главі держави Дональда Трампа після дня інавгурації 20 січня.
"#POTUS (President of the United States - президент США - ред.) стане доступний для 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа 20 січня 2017 року. Акаунт збереже записи нинішніх 13 млн передплатників і продовжить роботу без твітів на стрічці повідомлень", - сказав він.
Як зазначає видання, майбутній глава американської держави поки не планує публікувати в ньому повідомлення.
Також повідомляється, що є офіційний акаунт першої леді, яким активно користувалася Мішель Обама. Поки невідомо, чи отримає доступ до нього Меланія Трамп.
Також видання додає, що у Д.Трампа є свій дуже популярний акаунт в Twitter, де його читають понад 18,5 мільйона людей. Республіканець також називає деякі свої пости геніальними.
Нагадаємо, Twitter звинуватили у поганому почутті гумору, коли соцмережа тимчасово закрила популярний акаунт пародій на президента Росії Володимира Путіна.