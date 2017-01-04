Д.Трамп получит доступ к аккаунту президента США в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Официальный аккаунт президента США в сети микроблогов Twitter перейдет по наследству 45-му президенту Дональду Трампу после дня инаугурации 20 января. Об этом сообщил будущий директор по социальным сетям "коммуникационной команды" в Белом доме Дэн Скавино, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Будущий директор по социальным сетям "коммуникационной команды" в Белом доме Дэн Скавино сообщил, что официальный аккаунт президента США в сети микроблогов Twitter с 13 миллионами подписчиков перейдет по наследству 45-му главе государства Дональду Трампу после дня инаугурации 20 января.
"#POTUS (President of the United States - президент США - ред.) станет доступен для 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 20 января 2017 года. Аккаунт сохранит записи нынешних 13 млн подписчиков и продолжит работу без твитов в ленте сообщений", - сказал он.
Как отмечает издание, будущий глава американского государства пока не планирует публиковать в нем сообщения.
Также сообщается, что есть официальный аккаунт первой леди, которым активно пользовалась Мишель Обама. Пока неизвестно, получит ли доступ к нему Мелания Трамп.
Также издание добавляет, что у Д.Трампа есть свой очень популярный аккаунт в Twitter, где его читают более 18,5 млн человек. Республиканец также называет некоторые свои посты гениальными.
Напомним, Twitter обвинили в плохом чувстве юмора, когда соцсеть временно закрыла популярный аккаунт пародий на президента России Владимира Путина.