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Д.Трамп: новий держсекретар США добре співпрацює з усіма світовими лідерами

Київ • УНН

 • 9277 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що новопризначений держсекретар Рекс Тіллерсон співпрацює зі всіма світовими лідерами, тому він стане дуже хорошим секретарем. Про це він повідомив під час молитовного сніданку у Вашингтоні, передає УНН.

Д.Трамп: новий держсекретар США добре співпрацює з усіма світовими лідерами

"Деякі люди не люблять Рекса, тому що він співпрацює зі всіма світовими лідерами. Але вони не розуміють, що це добре. Його поважають у всьому світі і я думаю, що він буде дуже хорошим секретарем, як ми всі на це і розраховуємо", - сказав він.

Нагадаємо, керівник нафтової компанії Exxon Mobil Рекс Тіллерсон посідає чільне місце в сегменті бізнесу з Росією у сфері енергетики.

Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив Р.Тіллерсона орденом “за значний внесок у зміцнення співпраці в паливно-енергетичному секторі”.

У 2011 році Exxon Mobil підписала угоду з найбільшою державною нафтовою компанією Росії “Роснефть” зі спільної розвідки і видобутку нафти. Відтоді ці дві компанії створили 10 спільних підприємств з реалізації проектів в Росії, але західні санкції проти Москви сповільнили інвестиції Exxon Mobil.

Р.Тіллерсон висловлювався критично щодо санкцій Заходу, які змусили його компанію відмовитися від деяких проектів і спричинили, за його словами, збитки Exxon Mobil у щонайменше мільярд доларів.

Як повідомляв УНН, 1 лютого сенат американського конгресу затвердив кандидатуру колишнього глави енергетичної компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона на пост держсекретаря США.

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