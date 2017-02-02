Д.Трамп: новий держсекретар США добре співпрацює з усіма світовими лідерами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що новопризначений держсекретар Рекс Тіллерсон співпрацює зі всіма світовими лідерами, тому він стане дуже хорошим секретарем. Про це він повідомив під час молитовного сніданку у Вашингтоні, передає УНН.
"Деякі люди не люблять Рекса, тому що він співпрацює зі всіма світовими лідерами. Але вони не розуміють, що це добре. Його поважають у всьому світі і я думаю, що він буде дуже хорошим секретарем, як ми всі на це і розраховуємо", - сказав він.
Нагадаємо, керівник нафтової компанії Exxon Mobil Рекс Тіллерсон посідає чільне місце в сегменті бізнесу з Росією у сфері енергетики.
Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив Р.Тіллерсона орденом “за значний внесок у зміцнення співпраці в паливно-енергетичному секторі”.
У 2011 році Exxon Mobil підписала угоду з найбільшою державною нафтовою компанією Росії “Роснефть” зі спільної розвідки і видобутку нафти. Відтоді ці дві компанії створили 10 спільних підприємств з реалізації проектів в Росії, але західні санкції проти Москви сповільнили інвестиції Exxon Mobil.
Р.Тіллерсон висловлювався критично щодо санкцій Заходу, які змусили його компанію відмовитися від деяких проектів і спричинили, за його словами, збитки Exxon Mobil у щонайменше мільярд доларів.
Як повідомляв УНН, 1 лютого сенат американського конгресу затвердив кандидатуру колишнього глави енергетичної компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона на пост держсекретаря США.