Д.Трамп: новый госсекретарь США хорошо сотрудничает со всеми мировыми лидерами

"Некоторые люди не любят Рекса, так как он сотрудничает со всеми мировыми лидерами. Но они не понимают, что это хорошо. Его уважают во всем мире и я думаю, что он будет очень хорошим секретарем, как мы все на это и рассчитываем", - сказал он.

Напомним, руководитель нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон занимает ведущее место в сегменте бизнеса с Россией в сфере энергетики.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Р.Тиллерсона орденом "за большой вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

В 2011 году Exxon Mobil подписала соглашение с крупнейшей государственной нефтяной компанией России "Роснефть" по совместной разведке и добыче нефти. С тех пор эти две компании создали 10 совместных предприятий по реализации проектов в России, но западные санкции против Москвы замедлили инвестиции Exxon Mobil.

Р.Тиллерсон высказывался критически по санкциям Запада, что заставили его компанию отказаться от некоторых проектов и вызвали, по его словам, убытки Exxon Mobil по меньшей мере в миллиард долларов.

Как сообщал УНН, 1 февраля сенат американского конгресса утвердил кандидатуру бывшего главы энергетической компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США .