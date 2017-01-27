Д.Трамп не виключив, що у нього можуть не скластися хороші відносини з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього можуть не скластися хороші відносини з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, передає УНН із посиланням на Reuters.
Разом з цим Д.Трамп зазначив, що сподівається на “фантастичні” відносини з президентом Росії і спільну боротьбу з терористичною загрозою.
Раніше Д.Трамп заявив, що говорити про зняття санкції проти Росії поки рано.
Раніше Т.Мей зазначила, що Велика Британія відстоюватиме важливість продовження санкцій проти Росії всередині ЄС, поки РФ не виконає свої зобов’язання по мінським угодам.