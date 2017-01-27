Д.Трамп не исключил, что у него могут не сложиться хорошие отношения с Путиным

Вместе с этим Д.Трамп отметил, что надеется на "фантастические" отношения с президентом России и совместную борьбу с террористической угрозой.

Ранее Д.Трамп заявил, что говорить о снятии санкции против России пока рано .

Ранее Т.Мей отметила, что Британия будет отстаивать важность продолжения санкций против России внутри ЕС, пока РФ не выполнит свои обязательства по минским соглашениям.