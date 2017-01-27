Д.Трамп не исключил, что у него могут не сложиться хорошие отношения с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него могут не сложиться хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Вместе с этим Д.Трамп отметил, что надеется на "фантастические" отношения с президентом России и совместную борьбу с террористической угрозой.
Ранее Д.Трамп заявил, что говорить о снятии санкции против России пока рано .
Ранее Т.Мей отметила, что Британия будет отстаивать важность продолжения санкций против России внутри ЕС, пока РФ не выполнит свои обязательства по минским соглашениям.