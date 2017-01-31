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Д.Трамп не скасовуватиме наказ Б.Обами щодо захисту ЛГБТ-спільноти

Д.Трамп не скасовуватиме наказ Б.Обами щодо захисту ЛГБТ-спільноти

Київ • УНН

 • 8515 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп не буде скасовувати наказ попереднього очільника країни Барака Обами щодо захисту представників ЛГБТ-спільноти, яких призначають на роботу для федеральних підрядників, повідомляє ABC News з посиланням на представництво Білого дому, передає УНН.

Така заява була зроблена після того, як з’вилося повідомлення про урядове розпорядження, яке ніби-то вплине на існування ЛГБТ-спільноти.

"Президент Дональд Трамп має намір захищати права всіх американців, зокрема і ЛГБТ- спільноти. Президент пишається тим, що був першим в історії кандидатом від Республіканської партії, який згадав про ЛГБТ- співтовариство під час вступної промови на церемонії інавгурації, пообіцявши захистити громаду від насильства і гноблення", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Д.Трамп звільнив в.о. генпрокурора, яка відмовилася виконувати указ про імміграцію.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.

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