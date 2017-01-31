Д.Трамп не будет отменять приказ Б.Обамы о защите ЛГБТ-сообщества
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент США Дональд Трамп не будет отменять приказ предыдущего руководителя страны Барака Обамы о защите представителей ЛГБТ-сообщества, которых назначают на работу для федеральных подрядчиков, сообщает ABC News со ссылкой на представительство Белого дома, передает УНН.
Такое заявление было сделано после появления сообщения о правительственном распоряжении, которое якобы повлияет на существование ЛГБТ-сообщества.
"Президент Дональд Трамп намерен защищать права всех американцев, в том числе и ЛГБТ сообщества. Президент гордится тем, что был первым в истории кандидатом от Республиканской партии, который вспомнил о ЛГБТ сообществе во время вступительной речи на церемонии инаугурации, пообещав защитить общество от насилия и угнетения", - говорится в заявлении.
Напомним, Д.Трамп уволил и.о. генпрокурора, которая отказалась выполнять указ об иммиграции.
Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США.