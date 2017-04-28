Д.Трамп не проти оплати Південною Кореєю розміщення системи ПРО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що розгортання в Південній Кореї системи протиракетної оборони THAAD для захисту від потенційного ракетного удару з Північної Кореї обійдеться приблизно в 1 млрд доларів і запитав, чому Сполучені Штати мають платити за неї, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Я повідомив Південній Кореї, що було б доречно, якби вони заплатили. Це мільярдна система", - сказав Д.Трамп.
Відповідаючи на питання щодо зауваження, міністерство оборони Південної Кореї повідомило в заяві, що немає ніякої зміни в існуючій угоді про те, що Сеул надає землю для розгортання, а Вашингтон бере на себе витрати щодо установки і експлуатації системи.
Головний радник з питань зовнішньої політики південнокорейського лідера на президентських виборах Муна Дже-ін сказав, що пропозиція Д.Трампа є "неможливим варіантом", тому що військові США експлуатують цю систему.
Військові США почали розгортання THAAD на початку березня, незважаючи на сильну опозицію з боку Китаю, яка побоюється, що потужний радар системи може використовуватися для шпигунства на їх території. Муна Дже-ін закликав до відстрочення розгортання до тих пір, поки не буде створена наступна адміністрація в країні і не буде переглянуто рішення.
Колишній співробітник держдепартаменту США оцінив вартість системи приблизно в 1,2 мільярда доларів, але сказав, що Сполучені Штати не захочуть продавати THAAD Сеулу.
Нагадаємо, Д.Трамп вважає можливим військовий конфлікт з КНДР.