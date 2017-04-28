Д.Трамп не против оплаты Южной Кореей размещения системы ПРО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что развертывание в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD для защиты от потенциального ракетного удара с Северной Кореи обойдется примерно в 1 млрд долларов и спросил, почему Соединенные Штаты должны платить за нее, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я сообщил Южной Кореи, что было бы уместно, если бы они заплатили. Это миллиардная система", - сказал Д.Трамп.
Отвечая на вопрос о замечании, министерство обороны Южной Кореи сообщило в заявлении, что нет никакого изменения в существующей сделке о том, что Сеул предоставляет землю для развертывания, а Вашингтон берет на себя расходы по установке и эксплуатации системы.
Главный советник по вопросам внешней политики южнокорейского лидера на президентских выборах Муна Дже-ин сказал, что предложение Д.Трамп является "невозможным вариантом", потому что военные США эксплуатируют эту систему.
Военные США начали развертывание THAAD в начале марта, несмотря на сильную оппозицию со стороны Китая, который опасается, что мощный радар системы может использоваться для шпионажа на их территории. Муна Дже-ин призвал к отсрочке развертывания до тех пор, пока не будет создана следующая администрация в стране и не будет пересмотрено решение.
Бывший сотрудник госдепартамента США оценил стоимость системы примерно в 1,2 миллиарда долларов, но сказал, что Соединенные Штаты не захотят продавать THAAD Сеулу.
Напомним, Д.Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР.