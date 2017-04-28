Д.Трамп не против оплаты Южной Кореей размещения системы ПРО

"Я сообщил Южной Кореи, что было бы уместно, если бы они заплатили. Это миллиардная система", - сказал Д.Трамп.

Отвечая на вопрос о замечании, министерство обороны Южной Кореи сообщило в заявлении, что нет никакого изменения в существующей сделке о том, что Сеул предоставляет землю для развертывания, а Вашингтон берет на себя расходы по установке и эксплуатации системы.

Главный советник по вопросам внешней политики южнокорейского лидера на президентских выборах Муна Дже-ин сказал, что предложение Д.Трамп является "невозможным вариантом", потому что военные США эксплуатируют эту систему.

Военные США начали развертывание THAAD в начале марта, несмотря на сильную оппозицию со стороны Китая, который опасается, что мощный радар системы может использоваться для шпионажа на их территории. Муна Дже-ин призвал к отсрочке развертывания до тех пор, пока не будет создана следующая администрация в стране и не будет пересмотрено решение.

Бывший сотрудник госдепартамента США оценил стоимость системы примерно в 1,2 миллиарда долларов, но сказал, что Соединенные Штаты не захотят продавать THAAD Сеулу.

Напомним, Д.Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР.