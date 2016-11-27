Д.Трамп назвав спроби перерахунку голосів на президентських виборах «шахрайством»

“Народ сказав своє слово, вибори закінчилися, і як сказала сама (кандидат в президенти від демократів) Хілларі Клінтон вночі після виборів, визнавши поразку і привітавши мене:” Ми повинні визнати ці результати і дивитися в майбутнє,“ — йдеться в повідомленні.

Д.Трамп нагадав, що виграв 306 голосів вибірників від штатів при необхідних для перемоги 270. Він зазначив, що це найбільше число голосів вибірників за республіканця з 1988 року, причому він переміг в 9 з 13 ключових штатів, в більш ніж 2,6 тис. округів по всій країні — “більше, ніж будь-хто з республіканців з часів Рональда Рейгана в 1984 році”.

“Перерахунок — це просто спосіб для (кандидата в президенти від „Зелених“) Джилл Стайн, яка отримала менше 1% голосів в цілому і навіть не балотувалася в багатьох штатах, наповнити кишені грошима, більшість з яких вона навіть не витратить на свій абсурдний перерахунок,” — підкреслив обраний президент США.

Він також додав, що всі три штати були виграні з великою перевагою в голосах виборців, особливо в Пенсільванії, де перевага Д.Трампа склало більше 70 тис. голосів.

“Це шахрайство Партії зелених щодо виборів, в яких вже визнали поразку, і результати цих виборів слід поважати, а не кидати їм виклик і перешкоджати, чим саме і займається Джилл Стайн,” — уклав Д.Трамп.

Як, повідомляв УНН, виборча комісія штату Вісконсин погодилася на перерахунок голосів після офіційного клопотання від кандидата у президенти США від Партії зелених Джилл Стайн.

Нагадаємо, що попри поразку на президентських виборах в США, Х.Клінтон випередила Д.Трампа на 2 млн голосів.