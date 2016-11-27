Д.Трамп назвал попытки пересчета голосов на президентских выборах «мошенничеством»

“Народ сказал свое слово, выборы закончились, и как сказала сама (кандидат в президенты от демократов) Хиллари Клинтон ночью после выборов, признав поражение и поздравив меня: “Мы должны признать эти результаты и смотреть в будущее”, — говорится в сообщении.

Трамп напомнил, что выиграл 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых для победы 270. Он отметил, что это самое большое число голосов выборщиков за республиканца с 1988 года, причем он победил в 9 из 13 ключевых штатов, в более чем 2,6 тыс. округов по всей стране — “больше, чем кто-либо из республиканцев со времен Рональда Рейгана в 1984 году”.

“Пересчет — это просто способ для (кандидата в президенты от „Зеленых“) Джилл Стайн, которая получила меньше 1% голосов в целом и даже не баллотировалась во многих штатах, наполнить карманы деньгами, большинство из которых она даже не потратит на свой абсурдный пересчет”, — подчеркнул избранный президент США.

Он также добавил, что все три штата были выиграны с большим перевесом в голосах избирателей, в особенности в Пенсильвании, где преимущество Трампа составило более 70 тыс. голосов.

Как, сообщал УНН, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов после официального ходатайства от кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

Напомним, что несмотря на поражение на президентских выборах в США, Х.Клинтон опередила Д.Трамп на 2 млн голосов.