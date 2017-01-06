Д.Трамп назвав “полюванням на відьом” галас щодо російських хакерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Новий президент США Дональд Трамп назвав галас, який зчинився в країні навколо російського хакерства під час президентської кампанії, “полюванням на відьом” з боку його противників, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Коментуючи твердження прихильників екс-кандидата в президенти від Демократичної партії США Хілларі Клінтон з приводу того, що Росія нібито намагалася вплинути на результат голосування в США, Д.Трамп назвав це “полюванням на відьом”
“Вони зазнали краху на виборах. Я виграв більше округів на виборах, ніж Рональд Рейган. Вони збентежені через це. Певним чином це — полювання на відьом. Вони просто зосередили на цьому увагу”, — підкреслив Д.Трамп, маючи на увазі своїх політичних опонентів.
Також президент США згадав про те, що нещодавно китайськими хакерами було викрадено 20 млн імен державних службовців.
“Китай відносно недавно викрав імена 20 млн державних службовців, чому ж ніхто про це навіть не говорить? Це політичне полювання на відьом", — додав він.
Раніше Державний секретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії.