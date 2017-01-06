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Д.Трамп назвал "охотой на ведьм" шум в отношении российских хакеров

Д.Трамп назвал "охотой на ведьм" шум в отношении российских хакеров

Киев • УНН

 • 8340 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Новый президент США Дональд Трамп назвал шум, который поднялся в стране вокруг российского хакерства во время президентской кампании, "охотой на ведьм" со стороны его противников, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Комментируя утверждение сторонников экс-кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон по поводу того, что Россия якобы пыталась повлиять на исход голосования в США, Д.Трамп назвал это "охотой на ведьм"

"Они не оправдались на выборах. Я выиграл больше округов на выборах, чем Рональд Рейган. Они смущены из-за этого. Определенным образом это - охота на ведьм. Они просто сосредоточили на этом внимание", - подчеркнул Д.Трамп, имея в виду своих политических оппонентов.

Также президент США вспомнил о том, что недавно китайскими хакерами были похищены 20 млн имен государственных служащих.

"Китай относительно недавно похитил имена 20 млн государственных служащих, почему никто об этом даже не говорит? Это политическая охота на ведьм", - добавил он.

Ранее Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что согласен с данным разведки о причастности высшего руководства России к кибератакам во время президентской кампании.

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