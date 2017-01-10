Д.Трамп може переглянути частину санкцій проти РФ — радник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Одна з провідних радників обраного президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей поставила під сумнів необхідність додаткових розслідувань щодо звітів про російські хакерські атаки під час виборчої кампанії та зазначила, що Д.Трамп може переглянути деякі каральні заходи, запроваджені президентом США Бараком Обамою. Про це вона заявила в інтерв’ю USA Today, передає УНН.
“Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо”, — сказала К.Конвей.
Вона додала, що дії Б.Обами, зокрема вислання 35 ймовірних російських шпигунів, були жорсткіші, ніж ті, які він вчинив після повідомлень про кіберзлочини Китаю і Північної Кореї. К.Конвей припустила, що причина у такій різниці полягає в політичних міркуваннях.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп прийняв висновки розвідки США щодо причетності Росії до кібератак під час президентських виборів.