Д.Трамп может пересмотреть часть санкций против РФ - советник

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КИЕВ. 10 января. УНН. Одна из ведущих советников избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей поставила под сомнение необходимость дополнительных расследований по отчетам о российских хакерских атаках во время избирательной кампании и отметила, что Д.Трамп может пересмотреть некоторые карательные меры, введенные президентом США Бараком Обамой. Об этом она заявила в интервью USA Today, передает УНН.

"Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными тому, что произошло, на основании того, что мы знаем", - сказала К.Конвей.

Она добавила, что действия Б.Обамы, в частности высылка 35 предполагаемых российских шпионов, были более жесткие, чем те, которые он совершил после сообщений о киберпреступлениях Китая и Северной Кореи. К.Конвей предположила, что причина в такой разнице состоит в политических соображениях.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп принял выводы разведки США о причастности России к кибератакам во время президентских выборов.

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