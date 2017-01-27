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Д.Трамп: Мексика досить довго мала вигоду від США

Д.Трамп: Мексика досить довго мала вигоду від США

Київ • УНН

 • 10046 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп зазначив, що Мексика досить довго мала вигоду від США. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Мексика досить довго мала вигоду від США. Величезний торговий дефіцит і незначна допомога на кордоні з дуже слабким режимом, ситуація має змінитися зараз”, — написав Д.Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня.

Як повідомляв УНН, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

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