Д.Трамп: Мексика досить довго мала вигоду від США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп зазначив, що Мексика досить довго мала вигоду від США. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Мексика досить довго мала вигоду від США. Величезний торговий дефіцит і незначна допомога на кордоні з дуже слабким режимом, ситуація має змінитися зараз”, — написав Д.Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня.
Як повідомляв УНН, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.