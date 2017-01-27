Д.Трамп: Мексика достаточно долго имела выгоду от США

"Мексика достаточно долго имела выгоду от США. Огромный торговый дефицит и незначительная помощь на границе с очень слабым режимом, ситуация должна измениться сейчас", - написал Д.Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующий указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января.

Как сообщал УНН, президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил об отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.