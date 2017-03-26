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Д.Трамп має намір змінити податкову систему США

Д.Трамп має намір змінити податкову систему США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що візьметься за реформу податкової системи США, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Скажу, що ми, швидше за все, дуже потужно почнемо просувати ідею великих податкових скорочень і реформи в цілому. Це наш наступний крок”, — сказав Д.Трамп журналістам у Білому домі.

Заяву він зробив після того, як законопроект реформи охорони здоров’я, яка скасовувала запроваджену президентом Бараком Обамою страхову систему (Obamacare), зняли з голосування у п’ятницю.

Варто зазначити, що раніше Д.Трамп обіцяв спочатку реформувати охорону здоров’я, і тільки потім змінювати податковий кодекс.

 

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