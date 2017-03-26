Д.Трамп має намір змінити податкову систему США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що візьметься за реформу податкової системи США, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Скажу, що ми, швидше за все, дуже потужно почнемо просувати ідею великих податкових скорочень і реформи в цілому. Це наш наступний крок”, — сказав Д.Трамп журналістам у Білому домі.
Заяву він зробив після того, як законопроект реформи охорони здоров’я, яка скасовувала запроваджену президентом Бараком Обамою страхову систему (Obamacare), зняли з голосування у п’ятницю.
Варто зазначити, що раніше Д.Трамп обіцяв спочатку реформувати охорону здоров’я, і тільки потім змінювати податковий кодекс.