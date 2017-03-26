Д.Трамп намерен изменить налоговую систему США

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 36726 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103763 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119187 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178211 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130117 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117337 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106496 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107536 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103908 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Трамп намерен изменить налоговую систему США

Д.Трамп намерен изменить налоговую систему США

Киев  •  УНН

 • 10235 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что возьмется за реформу налоговой системы США, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Скажу, что мы, скорее всего, очень мощно начнем продвигать идею больших налоговых сокращений и реформы в целом. Это наш следующий шаг ", - сказал Д.Трамп журналистам в Белом доме.

Заявление он сделал после того, как законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему (Obamacare), сняли с голосования в пятницу.

Стоит отметить, что ранее Д.Трамп обещал сначала реформировать здравоохранение, и только потом менять налоговый кодекс.

 

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