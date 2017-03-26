Д.Трамп намерен изменить налоговую систему США

"Скажу, что мы, скорее всего, очень мощно начнем продвигать идею больших налоговых сокращений и реформы в целом. Это наш следующий шаг ", - сказал Д.Трамп журналистам в Белом доме.

Заявление он сделал после того, как законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему (Obamacare), сняли с голосования в пятницу.

Стоит отметить, что ранее Д.Трамп обещал сначала реформировать здравоохранение, и только потом менять налоговый кодекс.