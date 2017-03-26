Д.Трамп намерен изменить налоговую систему США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что возьмется за реформу налоговой системы США, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Скажу, что мы, скорее всего, очень мощно начнем продвигать идею больших налоговых сокращений и реформы в целом. Это наш следующий шаг ", - сказал Д.Трамп журналистам в Белом доме.
Заявление он сделал после того, как законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему (Obamacare), сняли с голосования в пятницу.
Стоит отметить, что ранее Д.Трамп обещал сначала реформировать здравоохранение, и только потом менять налоговый кодекс.