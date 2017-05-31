Д.Трамп має намір вийти з Паризької кліматичної угоди - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп збирається вивести Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди, передає УНН з посиланням на CNN.
Видання повідомляє, що обізнані з планами Д.Трампа високопоставлені чиновники розповіли, що очікується рішення президента США про вихід з Паризької кліматичної угоди.
За словами високопоставлених чиновників, формальний анонс цього рішення очікується на цьому тижні. Але при цьому, вони попередили, що плани Д.Трампа ще можуть змінитися.
"Точний механізм виходу ще не визначений, але Трамп ясно дає зрозуміти, що він виконає свою передвиборчу обіцянку", - повідомляє видання.
Як передає УНН, голова Пентагону Дж.Меттіс раніше заявив, що Д.Трамп відкритий для думок щодо Паризької угоди по клімату.