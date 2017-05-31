Д.Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп собирается вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату, передает УНН со ссылкой на CNN.
Издание сообщает, что ознакомленные с планами Д.Трампа высокопоставленные чиновники рассказали, что ожидается решение президента США о выходе из Парижской климатического соглашения.
По словам высокопоставленных чиновников, формальный анонс этого решения ожидается на этой неделе. Но при этом, они предупредили, что планы Д.Трампа еще могут измениться.
"Точный механизм выхода еще не определен, но Трамп ясно дает понять, что он выполнит свое предвыборное обещание", - сообщает издание.
Как сообщал УНН, глава Пентагона Дж.Мэттис ранее заявил, что Д.Трамп открыт для мнений относительно Парижского соглашения по климату.