Д.Трамп має намір вивести США з Північноамериканської зони вільної торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Обраний Президент США Дональд Трамп має намір в перші 100 днів президентства вивести США з транстихоокеанський партнерства, передає УНН з посиланням на Рolitico.
Вказується, що протягом перших 100 днів Д.Трамп на посаді президента виведе США з транстихоокеанський партнерства і може перервати дію угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі, якщо не будуть виконані певні умови.
Також новий президент офіційно назве Китай “валютним маніпулятором” і займеться розглядом зарубіжних операцій по поглинанню з боку американських компаній на предмет наявності рівних можливостей для американських інвесторів за кордоном.
Заданий документ або “дорожня карта” Д.Трампа базується на заявах новообраного президента під час передвиборної гонки.