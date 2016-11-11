Д.Трамп намерен вывести США из Североамериканской зоны свободной торговли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Избранный Президент США Дональд Трамп намерен в первые 100 дней президентства вывести США из транстихоокеанского партнерства, передает УНН со ссылкой на Рolitico.
Указывается, что в течение первых 100 дней Д.Трамп на посту президента выведет США из транстихоокеанского партнерства и может прервать действие соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли, если не будут выполнены определенные условия.
Также новый президент официально назовет Китай "валютным манипулятором" и займется рассмотрением зарубежных операций по поглощению со стороны американских компаний на предмет наличия равных возможностей для американских инвесторов за рубежом.
Заданный документ или "дорожная карта" Д.Трампа базируется на заявлениях новоизбранного президента во время предвыборной гонки.