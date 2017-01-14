Д.Трамп має намір зберегти введені Б.Обамою санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Дональд Трамп має намір зберегти введені Бараком Обамою санкції проти РФ, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Обраний президент США Дональд Трамп має намір в перший час після вступу на посаду глави держави залишиться силі санкції щодо Росії, введені адміністрацією Барака Обами.
Про це Д.Трамп заявив в інтерв’ю, опублікованому в п’ятницю газетою “Уолл”.
Д.Трамп при цьому вважає можливим зустрітися з главою російської держави Володимиром Путіним після інавгурації.
“Я розумію, що вони хотіли б зустрітися, і мені це абсолютно не підходить”, — сказав він.