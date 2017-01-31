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Д.Трамп 31 січня має намір підписати указ з кібербезпеки

Д.Трамп 31 січня має намір підписати указ з кібербезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31. січня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір 31 січня підписати указ, який стосується кібербезпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.

За його словами, мільярдер має намір дати доручення провести оцінку коштів для проведення США атак або організації захисту в кіберпросторі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Порошенко: російські кібератаки — кібервійна проти всього світу

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер у вівторок, 10 січня, заявив, що Росія робила спроби вплинути на вибори щонайменше у “кількох десятках” країн.

Як повідомляв УНН, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.

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