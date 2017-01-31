Д.Трамп 31 января намерен подписать указ по кибербезопасности

По его словам, миллиардер намерен дать поручение провести оценку средств для проведения США атак или организации защиты в киберпространстве.

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Напомним, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во вторник, 10 января, заявил, что Россия делала попытки повлиять на выборы минимум в "нескольких десятках" стран.

Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.