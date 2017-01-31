Д.Трамп 31 января намерен подписать указ по кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 31. января. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен 31 января подписать указ, касающийся кибербезопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По его словам, миллиардер намерен дать поручение провести оценку средств для проведения США атак или организации защиты в киберпространстве.
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Напомним, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во вторник, 10 января, заявил, что Россия делала попытки повлиять на выборы минимум в "нескольких десятках" стран.
Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.