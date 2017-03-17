Д.Трамп заявив, що він не веде ізоляційну зовнішню політику

"Я не вірю в ізоляціоністську політику, але я вірю в торгівельну політику, справедливу політику. І США торгували роками з багатьма країнами не справедливо. Я не ізоляціоніст, я за вільну торгівлю, за справедливу торгівлю", - заявив він.

Нагадаємо, представник Білого дому розкритикував Німеччину через торгівлю.

Як повідомляв УНН, соратник А.Меркель застеріг Д.Трампа від торгових воєн з ЄС.