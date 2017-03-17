Д.Трам заявил, что он не ведет изоляционную внешнюю политику

"Я не верю в изоляционистскую политику, но я верю в торговую политику, справедливую политику. И США торговали годы со многими странами не справедливо. Я не изоляционист, я за свободную торговлю, за справедливую торговлю", - заявил он.

Напомним, представитель Белого дома раскритиковал Германию за торговлю.

Как сообщал УНН, соратник А.Меркель предостерег Д.Трамп от торговых войн с ЕС.