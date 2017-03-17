Д.Трам заявил, что он не ведет изоляционную внешнюю политику
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Дональд Трасп заявил, что он в своей внешней политике не прибегает к изоляционизму. Об этом он сообщил по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.
"Я не верю в изоляционистскую политику, но я верю в торговую политику, справедливую политику. И США торговали годы со многими странами не справедливо. Я не изоляционист, я за свободную торговлю, за справедливую торговлю", - заявил он.
Напомним, представитель Белого дома раскритиковал Германию за торговлю.
Как сообщал УНН, соратник А.Меркель предостерег Д.Трамп от торговых войн с ЕС.