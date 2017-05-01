Д.Срна продовжить виступи за "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Футбольний клуб “Шахтар” підписав нову угоду із захисником, капітаном колективу — Дарійо Срною, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
Договір розрахований до кінця наступного сезону — 2017/18 років.
“Я був згоден на будь-які умови. Ви напевне знаєте про історію з „Барселоною“, але, як я вже сказав, моє серце тут. У „Шахтарі“ я щасливий. Після 14 років перебування вже не вважаєш себе частиною клубу — ти стаєш членом родини. І в таку складну мить важко все взяти й кинути. Тож своє рішення я ухвалив дуже швидко”, — сказав хорват.
Зауважимо, що до “Шахтаря” фланговий оборонець перейшов улітку 2003 року. Д.Срна — абсолютний рекордсмен команди за кількістю матчів. На сьогодні у футболці “гірників” капітан провів 524 офіційні поєдинки, в яких забив 49 м’ячів. Цього сезону на рахунку гравця 32 гри та 1 гол.
Додамо також, разом із “Шахтарем” хорват здобув 22 трофеї, серед яких 8 перемог в чемпіонаті України та тріумф у Кубку УЄФА (2009).