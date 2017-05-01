Д.Срна продолжит выступления за "Шахтер"

Договор рассчитан до конца следующего сезона — 2017/18 годов.

“Я был согласен на любые условия. Вы наверное знаете об истории с „Барселоной“, но, как я уже сказал, мое сердце здесь. В „Шахтере“ я счастлив. После 14 лет пребывания уже не считаешь себя частью клуба — ты становишься членом семьи. И в такую ​​сложную минуту трудно все взять и бросить. Поэтому свое решение я принял очень быстро”, — сказал хорват.

Заметим, что в “Шахтер” фланговый защитник перешел летом 2003 года. Д.Срна — абсолютный рекордсмен команды по количеству матчей. На сегодня в футболке “горняков” капитан провел 524 официальных поединка, в которых забил 49 мячей. В этом сезоне на счету игрока 32 игры и 1 гол.

Добавим также, вместе с “Шахтером” хорват получил 22 трофеи, среди которых 8 побед в чемпионате Украины и триумф в Кубке УЕФА (2009).