Д.Сімеоне потрапив під загрозу дискваліфікації до кінця сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Головний тренер мадридського “Атлетіко” Дієго Сімеоне може понести покарання за свою поведінку в матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги з “Вільярреалом” (0:1), повідомляє УНН з посиланням на Marca.
“Після завершення гри Д.Сімеоне повернувся до мого першого помічника. Поклавши ззаду обидві руки йому на плечі, він дорікнув судді в малій кількості доданого часу”, — йдеться у рапорті головного арбітру зустрічі Ігнасіо Вільянуеви.
Рульовому “Атлетіко” загрожує покарання за трьома статтями, прописаними в регламенті Прімери, а термін дискваліфікації може становити від 4 до 12 поєдинків.
Зауважимо, що в серпні 2014 року Д.Сімеоне був дискваліфікований на вісім ігор через під затильник судді у матчі за Суперкубок Іспанії проти “Реалу”.