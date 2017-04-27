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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Симеоне попал под угрозу дисквалификации до конца сезона

Киев • УНН

 • 12680 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может понести наказание за свое поведение в матче 34-го тура испанской Ла Лиги с "Вильярреалом" (0: 1), сообщает УНН со ссылкой на Marca.

Д.Симеоне попал под угрозу дисквалификации до конца сезона

"После завершения игры Д.Симеоне вернулся к моему первого помощника. Положив сзади обе руки ему на плечи, он упрекнул судьи в малом количестве добавленного времени ", - говорится в рапорте главного арбитра встречи Игнасио Вильянуэвы.

Рулевом "Атлетико" грозит наказание по трем статьям, прописанными в регламенте Примеры, а срок дисквалификации может составлять от 4 до 12 поединков.

Заметим, что в августе 2014 Д.Симеоне был дисквалифицирован на восемь игр через под затыльник судьи в матче за Суперкубок Испании против "Реала".

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