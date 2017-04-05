Д.Сілва продовжить кар'єру в бразильському "Інтернасьйоналі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Офіційний сайт "Інтернасьйоналя" оголосив про підписання контракту із захисником київського "Динамо" Даніло Сілвою, передає УНН.
Д.Сілва підписав трирічний контракт, який розрахований до 2020 року. Оскільки гравець розірвав угоду з "біло-синіми", то в розташування "Інтернасьйоналя" бразильський футболіст прийшов у статусі вільного агента.
Варто зазначити, що 30-річний Д.Сілва вже захищав кольори "Інтернасьйоналя" в період з 2008 по 2010 рік, після чого і перейшов в "Динамо".
Додамо, що за киян захисник відіграв 222 поєдинки, відзначившись трьома голами. Разом з "Динамо" бразилець двічі вигравав чемпіонат і Кубок України, а також став володарем Суперкубка.